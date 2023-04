Już wkrótce 11. edycja Forum Seniora. W Ustroniu nie zabraknie atrakcji i dobrej zabawy! Pojawią się też gwiazdy „Sanatorium miłości”

Oto uczestnicy programu „Sanatorium miłości”

Tym razem Forum Seniora zostanie zorganizowane 21 kwietnia w hotelu Wilga w Uzdrowisku Ustroń. Kogo tam będzie można spotkać? Wiadomo już, że przyjadą zwycięzcy programu telewizyjnego „Sanatorium miłości”, czyli Iwona i Gerard. Jeśli ktoś śledził program TVP 1 doskonale zna tę parę. Iwona Mazurkiewicz i Gerard Makosz poznali się na planie drugiej edycji programu. Poznali się i pokochali, od tego czasu minęło już ponad trzy lata. Zwycięzcy planują wspólną przyszłość - już w sierpniu 64-letnia Iwona Mazurkiewicz z Radomska oraz 82-letni Gerard Makosz z Zabrza zamierzają się pobrać. Parę łączą także wspólne pasje, a największą z nich jest podróżowanie. Para razem prowadzi facebookowy profil "Emeryci NIEemeryci", seniorzy zamieszczają tu m. in. filmy z gimnastyką, zdjęcia ze wspólnie spędzonych chwil w domu i ogrodzie oraz relacje z podróży.

Z seniorami spotka się także Piotr Hubert Langfort, 64-latek z Siemianowic Śląskich, który wystąpił nie tylko w czwartej edycji „Sanatorium miłości”, ale i w talent show - „The Voice Senior”.

„Skromnością i szczerością Piotr zaskarbił sobie sympatię nie tylko widzów, ale także pozostałych kuracjuszy, którzy okrzyknęli go Królem Turnusu. Podczas pobytu w sanatorium Piotr Hubert pokazał już próbkę swoich wokalnych umiejętności” – czytamy na stronie „The Voice Senior”. W premierowym odcinku czwartej edycji „The Voice Senior” zaśpiewał przebój Elvisa Presleya „Love Me Tender”. Siemianowiczanin dotarł aż do półfinału, gdzie zachwycił świetnym wykonaniem hitu Zbigniewa Wodeckiego „Lubię wracać tam gdzie byłem”.

Gwiazdą spotkania będzie także Henryk Czich, przyjaciel Mirka Breguły i wieloletni współwokalista zespołu Universe. Zespół obchodził w ubiegłym roku 40-lecie założenia.