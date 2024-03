Prasówka 12.03.2024 Ustroń. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Ustronia

TAURON. Wyłączenia prądu w woj. śląskim! W dniach od 11 do 15 marca 2024 r. przeprowadzone zostaną planowane czasowe wyłączenia dostaw prądu w naszym regionie! Nawet do 10. godzin - aż tyle wyniesie maksymalna przerwa w dostawie energii! Gdzie dokładnie i kiedy? Publikujemy w galerii szczegółowy wykaz Tauronu - miasto, ulica i termin!

Wyjechała na wypoczynek w góry, a trafiła do szpitala z pękniętym tętniakiem mózgu. Alina Kamińska jest w ciężkim stanie i walczy o życie. Jej córka prosi o pomoc, ponieważ aktorka potrzebuje długiego leczenia i rehabilitacji. To może przydarzyć się każdemu z nas. Przyczyny powstawania tętniaka w głowie nie są znane, a objawy pojawiają się niedługo przed jego pęknięciem. Zwróć uwagę na te sygnały ostrzegawcze przed pęknięciem tętniaka mózgu.

Według oficjalnych danych, producenci samochodów osobowych marek popularnych sprzedali w Polsce w ubiegłym roku 356,8 tys. pojazdów, co oznacza wzrost sprzedaży o 10,2% rok do roku. 2023 rok był również lepszy dla segmentu samochodów osobowych marek premium+, których zarejestrowano 118,3 tys. co przełożyło się na 23,1% wzrost (rok do roku). Wyniki te są szczególnie zauważalne w kontekście klientów indywidualnych, którzy w ubiegłym roku zarejestrowali 20,2 tys. nowych samochodów premium+, czyli aż o 29,1% więcej niż w 2022 roku.