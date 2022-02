Prasówka Ustroń 8.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Ustroniu nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.02, w Ustroniu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto stawki emerytur po marcowej waloryzacji - wyliczenia. Szykują się spore podwyżki [8.02.2022]”?

Prasówka Ustroń 8.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto stawki emerytur po marcowej waloryzacji - wyliczenia. Szykują się spore podwyżki [8.02.2022] Oto stawki emerytur po marcowej waloryzacji - wyliczenia. Według zapowiedzi ekspertów i rządzących, waloryzacja emerytur w tym roku może być wysoka. A to oznacza kolejne podwyżki dla seniorów. Zobacz, ile będzie można zyskać.

📢 Chcesz zamieszkać na wsi? Poznaj wady i zalety takiego życia. Czekają cię romantyczne zachody słońca z warkotem ciągnika w tle Będzie tak wspaniale, gdy zaczniemy życie na wsi! Czyste powietrze, kołyszące się na wietrze trawy łąk, łany zbóż i przemykający polną drogą zając. Tak, to będzie, ale łąkę czasem trzeba skosić i to nie ręczną kosą, a zboże zebrać głośnym i dużym kombajnem. Wybierając wieś, musisz być świadom, że na polnej drodze kurzy się, więc auto nie będzie idealnie czyste nawet po powrocie z myjni. To tylko początek listy zalet i wad mieszkania na wsi. Zobacz, co cię czeka, gdy wybudujesz dom za miastem.

📢 Szakszuka: przepis na pyszne i sycące śniadanie do przygotowania w 20 minut! Szakszuka to pyszne danie z Bliskiego Wschodu, które podbija obecnie serca Polaków. Potrawę przygotowuje się z jajek, pomidorów oraz ulubionych dodatków. Można ją jeść prosto z patelni. Takie śniadanie dostarczy nam sporo energii na dobry dzień! Jak zrobić najlepszą szakszukę? Mamy dla Ciebie najlepszy przepis. Sprawdź, jak kroku po kroku przygotować szakszukę na idealne śniadanie.

Prasówka 8.02 Ustroń: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Ustroniu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zdrowe śniadanie – dlaczego jest ważne? Pomysł na szybkie śniadanie w stylu fit, wegańskie i dla dzieci Jedzenie śniadań to same korzyści! Poranny posiłek pomaga zadbać o szybszy metabolizm, mniejszą tendencję do tycia, wyższy poziom energii do działania i lepszą sprawność umysłową, co udowodniono zwłaszcza w przypadku dzieci. Ważne jednak, od jakich produktów i dań zaczynamy nasz dzień! Wyjaśniamy, jakie efekty zapewnia spożywanie pierwszego posiłku w ciągu dnia, ile kalorii powinien dostarczać i z jakich pokarmów się składać. Sprawdź też nasze inspirujące pomysły na zdrowe śniadania!

📢 Sery od serca. Polsko-włoska para serwuje wyjątkowe sery w Polsce Kaja Przygońska i Francesco Micaletti to polsko-włoski duet, który przyrządza w Warszawie mozzarelle i inne włoskie sery. W niesamowity sposób łączą to, co najlepsze w kuchni włoskiej z polskimi produktami. – Kaja zawsze miała pasję do robienia sera. W dzieciństwie, każde lato spędzała w swoim rodzinnym gospodarstwie w Lipnicach, w Małopolsce. Tam przyrządzali niewielkie ilości domowego serka wiejskiego lub ricotty na własny użytek – opowiada Francesco. 📢 Agnieszka Włodarczyk na plaży w Dubaju. Cena za leżaki może szokować Agnieszka Włodarczyk od jakiegoś czasu mieszka z rodziną w Dubaju. Aktorka chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami z życia w największym mieście Zjednoczonych Emiratów Arabskich na profilu na Instagramie. Chociaż często udostępnia piękne fotografie na tle dubajskiej panoramy, nie zawsze entuzjastycznie podchodzi do miasta. Szczególnie odrzucić może obserwujących jej ostatnia relacja na InstaStory, w której Agnieszka Włodarczyk krytykuje ceny leżaków na plaży w Dubaju.

📢 To najbardziej trujące rośliny dla psa i kota. Uważaj, są dla nich bardzo niebezpieczne! Wciąż niewiele osób wie, że większość popularnych roślin uprawianych lub po prostu dziko rosnących w naszych domach, ogrodach, na działkach, sadach, czy polach może być trująca – nawet śmiertelnie – dla zwierząt i to zarówno tych domowych pupili, jak i dla zwierząt hodowlanych w gospodarstwach rolnych.

