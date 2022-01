Przegląd prasy 21.01.2022 Ustroń. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Ustronia

Projekty domów do 70 m kw. już wkrótce pobierzemy bez żadnych opłat z rządowej strony. W konkursie wybrano 38 projektów, które każdy będzie mógł wykorzystać przy budowie domu. Trzeba jednak pamiętać, że może być konieczne wprowadzenie do nich płatnych poprawek.

Od kilku dni rośnie liczba nowych zakażeń - to efekt V. fali. Ostatniej doby przyrost chorych był jednak gigantyczny! Jak poinformowało dziś, 20 stycznia Ministerstwo Zdrowia, nowych zakażeń jest 32 835 - to wzrost o ok. 95 proc. do ubiegłego czwartku! Zmarło w Polsce 315 osób. Jak wygląda sytuacja w Śląskiem?