Przegląd prasy z tygodnia 4.06.2023. Co działo się w Ustroniu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Ustroń, 4.06.2023. 28.05 - 3.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Nadchodzący weekend w województwie śląskim będzie pełen atrakcji! Koncerty plenerowe, pikniki, dni miast i przedłużone obchody Dnia Dziecka - a to wszystko ZA DARMO. 3 i 4 czerwca czeka Was moc atrakcji. W naszej galerii zebraliśmy dla Was najciekawsze propozycje, a wśród nich koncert Dżemu, Mery Spolsky, Markowskich i wiele innych, wyjątkowych wydarzeń. Sprawdź koniecznie i zaplanuj swój weekend z gwiazdami!

Konkurs “Przedszkolna rakieta" Marka Marcinowskiego. Na przełomie kwietnia i maja odbył się niecodzienny konkurs pod nazwą “Przedszkolna rakieta”. Organizatorem zabawy był Marek Marcinowski, pisarz z Jastrzębia-Zdroju. Konkurs został już rozstrzygnięty. Rywalizacja cieszyła się dużym zainteresowaniem, a zwycięskie prace są naprawdę okazałe. Nagrody zostały ufundowane przez autora.