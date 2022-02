Przegląd tygodnia z 13.02.2022 w Ustroniu. Najważniejsze wydarzenia od 6.02 do 12.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Ustroń, 13.02.2022. 6.02 - 12.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Od kilku nastu dni spada powoli liczba nowych zachorowań - choć ta wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie! dziś, w sobotę 12 lutego Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 31 331 nowych zakażeniach - to spadek do ubiegłej soboty o 32 procent. Zgonów jest jednak więcej niż w ostatniej soboty! Minionej doby zmarły 333 osoby. Jest to największa liczba zgonów od blisko miesiąca!

Od kilku dni liczba nowych zachorowań spada! Wiąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, lecz porównując tydzień do tygodnia - ewidentnie liczba ta jest mniejsza. jak poinformowało dziś 11 lutego Ministerstwo Zdrowia, nowych zakażeń w Polsce jest 35 777 - to o ok. 25 proc. mniej niż w ubiegły piątek. Więcej jest jednak zgonów - o ok. 18 procent. Ubiegłej doby zmarło aż 290 osób.