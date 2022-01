Rowerem do 20 km od Ustronia. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 5 - 6 lutego?

Rozważasz wyprawę rowerową w okolicy Ustronia? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 05 - 06 lutego wybraliśmy 5 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 20 km od Ustronia. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Ustronia warto sprawdzić w weekend 05 - 06 lutego.

Wycieczki rowerowe w okolicy Ustronia We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 20 km od Ustronia, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 05 lutego w Ustroniu ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 06 lutego w Ustroniu ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%. 🚲 Trasa rowerowa: Barbie odkrywa pierwsze śniegi Stopień trudności: 2

Dystans: 32,09 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 2 min.

Przewyższenia: 149 m

Suma podjazdów: 987 m

Suma zjazdów: 1 002 m JIMMYtm poleca trasę mieszkańcom Ustronia Jako że pogoda nas ostatnio nie rozpieszcza, a pojawiła się szansa na słońce w niedziele, Barbie wybrała się na pierwszą "górską" wyprawę. Trasa zwana Stokówka jest bardzo popularna wśród ludzi ze względu na jej łatwość techniczną i dostępność z parkingu na Białym Krzyżu :))

Trasę przemierzamy z Białego Krzyża do Przysłopu i z powrotem, dzięki temu zawsze można zawrócić wcześniej i skrócić sobie wycieczkę.

Dla kogoś kto che poznać smak gór, ale boi się kamieni i korzeni, to pozycja obowiązkowa. Mamy typowe górskie interwały, podjazdy i zjazdy plus widoki, ale bez absorbujących naszą uwagę trudności technicznych. Ot, trzeba mieć trochę pary w nogach i luzu w gaciach :))

Samej jazdy tempem spokojnym wyszło niecałe 3 godziny, do tego czas w schronisku (tragicznym architektonicznie) i po drodze, dla podziwiania widoków ;)

Co do samego schroniska to i tak zostało już trochę odremontowane i zmodernizowane, głównej gierkowskiej bryły zmienić się pewnie nie da, ale w środku miłe zaskoczenie, nie jest źle :)

🚲 Trasa rowerowa: Barania Góra--Stożek 2015/7/11 19:25 Stopień trudności: 3

Dystans: 54,62 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 771 m

Suma podjazdów: 3 473 m

Suma zjazdów: 3 564 m Arturroo1983 poleca trasę rowerzystom z Ustronia Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Rowerem na szczyt Ochodzita i dalej na Trójstyk Stopień trudności: 2

Dystans: 65 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 12 min.

Przewyższenia: 447 m

Suma podjazdów: 1 533 m

Suma zjazdów: 1 522 m Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Ustronia

Dzisiejszą trasę podpatrzyłem u Lemura na Traseo . rano lekko ją zmodyfikowałem i myślę ,że wyszło to całkiem dobrze . Przede wszystkim dodałem podjazd pod Ochodzitę . Niesamowicie piękny punkt widokowy . Warto tu poświęcić trochę czasu . Widoki rekompensują poniesione trudny . W karczmie nie byłem ale też pewnie warto tu wdepnąć .

Trójstyk to takie trochę magiczne miejsce ze względu na zbieg trzech granic - Polski , Czech i Słowacji . Generalnie trasa cudna pod względem widokowym . Podjazdy , ale też zjazdy mogą zaskoczyć . Warto zadbać o dobre hamulce

🚲 Trasa rowerowa: Do Muzeum Fauny i Flory Morskiej w Jaworzu Stopień trudności: 2

Dystans: 41,28 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 186 m

Suma podjazdów: 814 m

Suma zjazdów: 890 m Rowerzystom z Ustronia trasę poleca Ireneusz