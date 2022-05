Ścieżki rowerowe do 20 km od Ustronia. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 14 - 15 maja?

Ścieżki rowerowe w okolicy Ustronia

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 20 km od Ustronia, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 14 maja w Ustroniu ma być 21°C. Nie powinno padać. W niedzielę 15 maja w Ustroniu ma być 22°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Stożek na rowerze z Jablunkova

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 52,86 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 618 m

Suma podjazdów: 1 124 m

Suma zjazdów: 1 116 m

Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Ustronia

Dziś samochodem ruszam Jablunkova , stamtąd zamierzam dostać się rowerem na Stożek Wielki . Nie wiem dlaczego w tym celu wybrałem Jablunkov , może chciałem go po prostu zobaczyć . W Jablunkovie znalazłem bezpłatny parking , który jednak w godzinach rannych jest zatłoczony . Trasa początkowo jest asfaltowa , potem przechodzi w szutry a podjazdy są tu wymagające . W połowie drogi opuszczam trasę rowerową i pieszym szlakiem wpycham rower na Stożek . Droga jest przyjemniejsza niż wczorajsza na Baranią . Na Stożku tłumów nie ma. Chwila wytchnienia i tą samą drogą sprowadzam rower do szlaku rowerowego . Teraz już pędzę do Jablunkowa .

Nawiguj