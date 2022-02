Ścieżki rowerowe do 20 km od Ustronia. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 19 - 20 lutego?

Ścieżki rowerowe w okolicy Ustronia

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 20 km od Ustronia, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 19 lutego w Ustroniu ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 20 lutego w Ustroniu ma być nan°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

🚲 Trasa rowerowa: Wiślana trasa rowerowa

Stopień trudności: 2

Dystans: 46,6 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 139 m

Suma podjazdów: 347 m

Suma zjazdów: 349 m

Kubulo poleca trasę rowerzystom z Ustronia

Majowa wycieczka z rodzicami i babcią, Wiślaną Trasą Rowerową z Ochab do Ustronia tam i z powrotem.

Trasa biegnie wałami wzdłuż rzeki Wisły, jest płaska i łatwa. Po drodze mnóstwo kaskad z plażowiczami. Najwięcej w Ustroniu, dlatego pojechaliśmy kawałek dalej za centrum. Ładne widoki na góry i rzekę. Uwaga! Woda w Wiśle jest lodowato zimna! Przechodziliśmy na drugą stronę, ale kąpiel odradzam. Sama trasa jest bardzo fajna, przejechałem ją już drugi raz. Polecam wszystkim.

