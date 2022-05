Spacer do 36 km od Ustronia. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 14 - 15 maja?

Spacerem z Ustronia

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 36 km od Ustronia, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 14 maja w Ustroniu ma być 20°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 15 maja w Ustroniu ma być 20°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 63,54 km

Czas trwania spaceru: 21 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 640 m

Suma podejść: 2 486 m

Suma zejść: 2 491 m

Dalekopis poleca trasę spacerowiczom z Ustronia

Początek przy kościele Matki Bożej Pocieszenia w Bielsku-Białej Straconce. A później "połknięcie" całego Beskidu Małego i jeszcze kawałeczka Beskidu Makowskiego, ze Skawą i siedzibą zbójecką na Bugaju, z ostatnimi stacjami Dróżek Pana Jezusa i kaplicą cudownego obrazu w Kalwarii. Po drodze m. in.: Hrobacza Łąka, zapora w Porąbce, Żar, Kocierz, Leskowiec, zapora w Świnnej Porębie i Bugaj Zakrzowski

Nawiguj