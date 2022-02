Tygodniowy przegląd prasy 20.02.2022: Ustroń, 13.02-19.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Ustronia

Przegląd tygodnia: Ustroń, 20.02.2022. 13.02 - 19.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Prokuratura Rejonowa w Cieszynie prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 32-letniego narciarza ze Słowacji. Do tragedii doszło w środę 16 lutego na stoku Czantoria w Ustroniu. Niestety, nie jest to jedyny śmiertelny wypadek, do którego doszło w ostatnich latach na beskidzkich stokach.

Przez woj. śląskie przeszedł w czwartek Orkan Dudley. Strażacy do godz. 15.00 interweniowali już prawie 600 razy. Wyjeżdżali do połamanych drzew, uszkodzonych dachów... Zobacz zdjęcia.

Od kilku godzin w Beskidach silnie wieje. W wyższych partiach gór porywy osiąganą prędkość w okolicach 100 km na godzinę. Łowcy Burz Podbeskidzie ostrzegają, że przez nasz region przechodzi linia szkwału. W Szczyrku nie działa część wyciągów.