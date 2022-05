Tygodniowy przegląd prasy 29.05.2022: Ustroń, 22.05-28.05.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Ustronia

Przegląd tygodnia: Ustroń, 29.05.2022. 22.05 - 28.05.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Piękne kobiety w jednym z największych na Śląsku klubów! Kluby w regionie jak co weekend, prześcigają się w organizowaniu coraz to ciekawszych imprez. Przez wiele z nich przetacza się kilkaset, a bywa że kilka tysięcy ludzi od piątku do niedzieli. Który z nich jest najchętniej odwiedzany? Zobacz jak wyglądała zabawa w ostatni piątek i sobotę w katowickim klubie Pomarańcza. Piękne kobiety, przystojni panowie, świetna muzyk... Zobacz te zdjęcia.

Złodziejki poszukiwane przez Śląską Policję. Te kobiety okradły kogoś, często powodując utratę bardzo dużych sum pieniędzy, a teraz pozostają nieuchwytne. Policja publikuje ich wizerunki w nadziei, że ktoś je rozpozna i zgłosi. Zobaczcie zdjęcia poszukiwanych złodziejek z woj. śląskiego. Może znacie je z widzenia?