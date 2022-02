Tygodniowy przegląd prasy 6.02.2022: Ustroń, 30.01-5.02.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Ustronia

Tanie mieszkania w województwie śląskim do kupienia... od komornika! Zobacz, jakie nieruchomości są licytowane w lutym i marcu w Śląskiem. Ich cena jest naprawdę okazyjna! Przejdź do galerii i sprawdź najlepsze oferty na luty i marzec

MEMY. Co można znaleźć w internecie na temat miast w naszym województwie - czy o każdym powstały MEMY? A jeżeli tak, to czego dotyczą? Któremu miastu dostało się najbardziej? Nie ma miast idealnych. Internety ZAWSZE... coś wyciągną! Te memy dotyczą głównie, wydarzeń, miejsc oraz mieszkańców. W galerii znajdziesz najciekawsze z nich.

Tygodniowa prasówka 6.02.2022: 30.01-5.02.2022 Ustroń: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Ustroniu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nawałcnica w Śląskiem - to był pogodowy armagedon. Porywisty wiatr dał się we znaki mieszkańcom woj. śląskiego. Strażacy co chwilę musieli wyjeżdżać w teren, by usuwać skutki nawałnicy. W niedzielę 30 stycznia takich wyjazdów na terenie woj. śląskiego było w 1317. Uszkodzone zostały 193 dachy, ale na szczęście nikt nie został poszkodowany.