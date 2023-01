Ustroń: wyjątkowe uzdrowisko skryte pośród gór. Poznajcie sanatoria i najważniejsze atrakcje malowniczej perły Śląska

Ustroń: atrakcje dla dzieci i dorosłych. Co warto zwiedzić?

Gdzie leży Ustroń? Mapa i dojazd

Ustroń jest pięknym miastem uzdrowiskowym, zlokalizowanym w woj. śląskim. Wzniesione na stokach Beskidu Śląskiego, graniczy z Czechami oraz czterema polskimi gminami (Brenna, Goleszów, Skoczów, Wisła). Od stolicy regionu – Katowic – miasto dzieli odległość ok. 80 kilometrów. Pozostałe duże miasta kraju położone są od Ustronia w odległości:

Ustroń: kamery. Widok na różne części miasta

Jak przystało na popularną wśród turystów miejscowość wypoczynkową, Ustroń można podziwiać w czasie rzeczywistym także przez Internet – to możliwe dzięki rozmieszczonym w strategicznych punktach miasta (m.in. w centrum, na stacji narciarskiej czy stoku) kamerom. Ci, którzy nie mają możliwości podziwiania tego pięknego miejsca na żywo mogą skorzystać z tej opcji. Podgląd przydaje się także do obserwacji pogody na stoku – w końcu śledzenie sytuacji meteorologicznej w górach to podstawa.