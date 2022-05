Wycieczki rowerowe do 20 km od Ustronia. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 14 - 15 maja?

Rowerem w pobliżu Ustronia

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 20 km od Ustronia, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 14 maja w Ustroniu ma być 20°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 15 maja w Ustroniu ma być 20°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Z Chaty Wuja Toma na Kotarz

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 13,42 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 48 min.

Przewyższenia: 386 m

Suma podjazdów: 1 055 m

Suma zjazdów: 1 063 m

Trasę dla rowerzystów z Ustronia poleca Ireneusz

Chata Wuja Toma to drewniana, stylowa chata góralska, urządzona w starej zagrodzie z 1918 r., na Przełęczy Karkoszczonka. Usytuowana kilkanaście minut marszu od przystanku autobusowego w Szczyrku Biłej, w miejscu cichym i spokojnym na wys. 736m n.p.m.

Chata to idealne miejsce do odpoczynku, zorganizowania imprezy okolicznościowej czy firmowego spotkania lub imprezy integracyjnej, rajdu turystycznego, wycieczki szkolnej czy obozu. Obiekt to drewniana chata z 1918 roku zbudowano ją jako zwyczajne gospodarstwo góralskie, następnie służyła klubowi saneczkarskiemu jako zaplecze śniegowego toru saneczkowego, który dawniej funkcjonował nieopodal - jego pozostałości można odnaleźć do dziś w pobliskich zaroślach.