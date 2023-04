Za nami 11. edycja Forum Seniora. W Ustroniu było mnóstwo atrakcji, w tym spotkanie z gwiazdami „Sanatorium miłości” Zobacz ZDJĘCIA

- Mamy bagaż doświadczeń, ileś tam lat. Nie jest łatwo wejść w związek w tym wieku, a nam się to udało. Wczoraj byłam u fryzjera, zrobiłam sobie też paznokcie. Nie lubię tego robić, dla mnie to strata czasu. Wróciłam do domu i mówię: „Gerard, to stracony czas dla mnie”. A on na to: „Dla mnie też stracony, bo cię nie widzę” - opowiadała pani Iwona.